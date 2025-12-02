GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da tartışma kanlı bitti: bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da tartışma kanlı bitti: bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı!

Konya Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Turgutreis Caddesi güzergahında, akşam saatlerinde bir olay yaşandı. İddiaya göre, birbirlerini daha önceden tanıyan iki şahıs arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Sözlü Tartışma Kavgaya Dönüştü

Başlangıçta sözlü olarak devam eden tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri kolundan hafif şekilde bıçaklanırken, diğer kişi ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve olayın çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalara başladı.

Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne Kaldırıldı

Yaralanan iki şahsa, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan bıçaklanan kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

