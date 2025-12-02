Konya’da tartışma kanlı bitti: bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı!

Konya Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Turgutreis Caddesi güzergahında, akşam saatlerinde bir olay yaşandı. İddiaya göre, birbirlerini daha önceden tanıyan iki şahıs arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Sözlü Tartışma Kavgaya Dönüştü



Başlangıçta sözlü olarak devam eden tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri kolundan hafif şekilde bıçaklanırken, diğer kişi ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve olayın çıkış nedenini araştırmak üzere çalışmalara başladı.

Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne Kaldırıldı



Yaralanan iki şahsa, olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Başına aldığı darbe sonucu yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansta tedavi altına alındı ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolundan bıçaklanan kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi