Son Dakika
KONYA Haberleri

Medaş ilçe ilçe duyurdu | Konya’da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek! Hazırlıklı olun

Berna Ata
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Medaş ilçe ilçe duyurdu | Konya’da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek! Hazırlıklı olun
MEDAŞ az önce duyurdu.. Konya’da planlı elektrik kesintisi yapılacak bölgeler listelendi. Yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya’da elektrikler ne zaman kesilecek? Hangi mahalleler etkilenecek? İşte 3 Aralık Konya’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

MEDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Konya'nın belirli ilçelerinde elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Vatandaşlara uyarılar!
 
MEDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların önceden tedbir almalarını ve elektrikle çalışan cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etmektedir.

Saatler sürecek!

Yapılan açıklamaya göre elektrik kesintileri saatler sürecek.

Konya'da beklenen planlı elektrik kesintisi öncesinde vatandaşların sorun yaşamaması için kesinti yaşanacak ilçeler mahalle mahalle listelendi. Konya'da elektrik kesintisi ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

03.12.2025 10:00 - 03.12.2025 15:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
 
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 19302. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 19302. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20001. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20001. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20002. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20002. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20003. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20003. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20004. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20004. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20005. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20005. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20006. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20006. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20007. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20007. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20010. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20010. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20018. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20018. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20664. Sokak
KONYA ALTINEKİN AKÇAŞAR MAHALLESİ 20664. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20003. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20003. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20202. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20202. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20651. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20651. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20652. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20652. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20653. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20653. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20654. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20654. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20655. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20655. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20656. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20656. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20657. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20657. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20658. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20658. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20661. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20661. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20662. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20662. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20663. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20663. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20664. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20664. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20665. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20665. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20667. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20667. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20668. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20668. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20671. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20671. Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20678. SOKAK Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20678. SOKAK Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20680. SOKAK Sokak
KONYA ALTINEKİN KOÇYAKA MAHALLESİ 20680. SOKAK Sokak
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ ARAFAT Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ ARAFAT Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ VATAN Caddesi
KONYA ALTINEKİN ÖLMEZ MAHALLESİ VATAN Caddesi
 
BOZKIR
 
03.12.2025 09:30 - 03.12.2025 13:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58554. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58555. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58556. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58557. Sokak
KONYA BOZKIR KARAYAHYA MAHALLESİ 58558. Sokak
 
 
ILGIN
 
03.12.2025 10:00 - 03.12.2025 17:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
 
KONYA ILGIN İSTASYON MAHALLESİ 117163. Sokak
KONYA ILGIN İSTASYON MAHALLESİ 119019. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119005. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119006. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119010. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119011. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119012. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119013. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119014. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119015. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119016. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119017. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119018. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119019. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ 119033. Sokak
KONYA ILGIN UCARI MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
 
MERAM
 
03.12.2025 09:30 - 03.12.2025 15:30 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
 
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ ABDULLAH DEDE SOKAK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ AKMESCİT Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ ALANTEPE Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ ALANYURT Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ ATÇILAR SOKAK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ ÇINAR BAŞI SOKAK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ İDRAK SOKAK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ KAŞ Caddesi
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ KUMRULU Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ KUŞKONDU SOKAK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ KÜRKÇÜ SOKAK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ LALEGÖL Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ MUHABBET Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ NAZİK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ ŞEHİT ALİ YILMAZ SOKAK Sokak
KONYA MERAM BAHÇEŞEHİR MAHALLESİ ÜSTÜNEL Sokak
KONYA MERAM HADİMİ MAHALLESİ SEYYARE Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ABALIHAN Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ AKBALIK. Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ALTINEŞİK. Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ARİFLİ Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ AYDEDE Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ BEŞKARDEŞ Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ COŞKUNDERE SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ÇAKILDERE SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ÇAL SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ÇAPAR SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ DİRİCAN Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ DURMAZ SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ EZHER Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ HACEVİ SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ HALVET Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ILGAZDAĞI Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ KAŞ Caddesi
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ KULMUSTAFA Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ KURUOVA Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ MEŞİN Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ MEYVALI SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ MUHAREBE Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ NARAĞACI SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ÖTER Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ PANO Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ RUŞENAY Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ RÜŞTÜOĞLU Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SAĞÖZ Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SARICA Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SARIGÖL SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SEYYARE. Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ SİPAHİ PAZARI SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ŞEHİT İDRİS CANDAN SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ŞEHİT MEHMET SAYHAN SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ ŞEYHZADE SOKAK Sokak
KONYA MERAM YAYLAPINAR MAHALLESİ TAYİP Sokak
 
 
SELÇUKLU
 
03.12.2025 01:00 - 03.12.2025 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
 
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ GÜRKAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ GÜZELGÜL Sokak
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ KOLUKISA Caddesi
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ SÖZER Sokak
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ATASEVEN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ÇAYÜSTÜ Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ SARIER Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ TEMSİLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ AMİR SOKAK Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ BESTE Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ ÇARIK Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ DÜŞÜNCE Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ FİLİZLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ GÖKAL Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ GÖKYER Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ HADİMİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ KİZİROĞLU Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ NARLIBAĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ NAZİK Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ SARIER Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ SEDEFKÖY Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ SEFERHİSAR Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ TEBLİĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ VEZNEDAR Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ YEŞİLAĞAÇ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ ZEMBİLLİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKKILIÇ Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AMİR Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GÜZELYÖRE Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ HADİMİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ İNKİLAP Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ NAZİK Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ TAHRAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ TEKİN Sokak
KONYA SELÇUKLU IŞIKLAR MAHALLESİ MALAS Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AÇIKÇEŞME Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ADALE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AKBAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AKİDE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AKŞEMSETTİN Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ALİKUŞCU Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AVCI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AVUKAT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BERRAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BOTANVADİSİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BÜTÜN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ CEZERİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ÇELEBİMURAT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ERASLAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ERBEYLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ERÇEVİK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFENDİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÖKBUDAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÖKMEN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÖNÜL Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜLREVAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜLÜMSER Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜRGENAĞACI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜRKAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HADİMİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HALİLAĞA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HARİZMİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HÜNKARBEĞENDİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ İLKHAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ İZZET Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KAŞGARDAĞI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KAYNAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KEMERCİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KÜLLİYE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MANİDAR Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MECAZ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MEHMET VEHBİ EFENDİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MİHRİVEFA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MUABBET Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MUNİS Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MÜBADELE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MÜREFFEH Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ OĞUZKAĞAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ OZANSOY Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ PİRİ REİS Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SABA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SADRAZAM Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SAFA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SEFERHİSAR Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SINAT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN YOZCU Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEYDA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TAMİR Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TARAFTAR Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TEBLİĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TEKYAPRAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TELLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TESİS Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TEVHİT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TUZDEVE YOLU Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TÜRKCAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ULUFE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ULUĞBEY Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ÜLKE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ VİLDAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ VURAL Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ YAMAŞLI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ YUNUS EMRE Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ZEHRA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ZEKA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ZEMBİLLİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU NİŞANTAŞ MAHALLESİ MIZRAKLI Sokak
KONYA SELÇUKLU SELÇUK MAHALLESİ KAİDE Sokak
 
(Berna Ata)

 

