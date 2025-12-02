Medaş ilçe ilçe duyurdu | Konya’da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek! Hazırlıklı olun

03.12.2025 01:00 - 03.12.2025 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ GÜRKAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ GÜZELGÜL Sokak
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ KOLUKISA Caddesi
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ SÖZER Sokak
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ATASEVEN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ ÇAYÜSTÜ Sokak
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ SARIER Caddesi
KONYA SELÇUKLU AYDINLIKEVLER MAHALLESİ TEMSİLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ AMİR SOKAK Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ BESTE Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ ÇARIK Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ ÇELEBİ MURAT Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ DÜŞÜNCE Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ FİLİZLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ GÖKAL Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ GÖKYER Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ HADİMİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ KİZİROĞLU Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ NARLIBAĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ NAZİK Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ SARIER Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ SEDEFKÖY Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ SEFERHİSAR Caddesi
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ TEBLİĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ VEZNEDAR Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ YEŞİLAĞAÇ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEDİR MAHALLESİ ZEMBİLLİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKKILIÇ Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AMİR Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ DEMİRHAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ GÜZELYÖRE Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ HADİMİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ İNKİLAP Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ NAZİK Sokak
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ TAHRAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ TEKİN Sokak
KONYA SELÇUKLU IŞIKLAR MAHALLESİ MALAS Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AÇIKÇEŞME Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ADALE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AKBAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AKİDE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AKŞEMSETTİN Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ALİKUŞCU Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AVCI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ AVUKAT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BERRAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BOTANVADİSİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ BÜTÜN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ CEZERİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ÇELEBİMURAT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ERASLAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ERBEYLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ERÇEVİK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFENDİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÖKBUDAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÖKMEN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÖNÜL Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜLREVAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜLÜMSER Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜRGENAĞACI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ GÜRKAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HADİMİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HALİLAĞA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HARİZMİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ HÜNKARBEĞENDİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ İLKHAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ İZZET Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KAŞGARDAĞI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KAYNAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KEMERCİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ KÜLLİYE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MANİDAR Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MECAZ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MEHMET VEHBİ EFENDİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MİHRİVEFA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MUABBET Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MUNİS Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MÜBADELE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ MÜREFFEH Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ OĞUZKAĞAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ OZANSOY Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ PİRİ REİS Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SABA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SADRAZAM Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SAFA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SEFERHİSAR Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ SINAT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT AHMET Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN YOZCU Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ŞEYDA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TAMİR Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TARAFTAR Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TEBLİĞ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TEKYAPRAK Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TELLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TESİS Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TEVHİT Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TUZDEVE YOLU Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ TÜRKCAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ULUFE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ULUĞBEY Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ÜLKE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ VİLDAN Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ VURAL Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ YAMAŞLI Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ YUNUS EMRE Caddesi
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ZEHRA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ZEKA Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ ZEMBİLLİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU NİŞANTAŞ MAHALLESİ MIZRAKLI Sokak
KONYA SELÇUKLU SELÇUK MAHALLESİ KAİDE Sokak
