Konya’da bugün vefat edenler

Adı Soyadı
Doğum Yeri
Mezarlık
HASAN BİRGÜL
KONYA
ALİYENLER MEZARLIĞI
FATMA MANKIR
OSMANPAZARI
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
BEKİR ERDEM
KONYA
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
ŞEVKET KARABULUT
KONYA
ALİYENLER MEZARLIĞI
AMİL GÜVEN
TAŞKENT
ELMACI MEZARLIĞI
ADNAN SARI
ÜRÜNLÜ
YAĞBASAN MEZARLIĞI
EYUP ERCAN
DİKİLİTAŞ
ARAPLAR MEZARLIĞI
NECATİ YILMAZ
KARADİĞİNDERESİ
Karadiğin DERESİ Yukarı -3 (Yeni)
PULLU ÖZGÜR
ÖZYAYLA
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
ELİFE EKİNCİ
KONYA
MUSALLA MEZARLIĞI
ALİME UZUN
KONYA
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
MEHMET ŞİMŞEK
HATUNSARAY
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
AHMET ACAR
DERBENT
TEKKE MEZARLIĞI
MEHMET MERTEK
BOYALI
BEDİR MEZARLIĞI
AHMET KARAHAN
DİNEK
ÜÇLER MEZARLIĞI
HALİL ERARSLAN
KONYA
HARMANCIK MEZARLIĞI
SELVİNAZ YILDIRIM
KARACAVİRAN
HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96