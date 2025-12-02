GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 02 Aralık 2025 Salı günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HASAN BİRGÜL

KONYA
03-10-1943

ALİYENLER MEZARLIĞI

FATMA MANKIR

OSMANPAZARI
01-07-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BEKİR ERDEM

KONYA
29-10-1961

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞEVKET KARABULUT

KONYA
01-02-1949

ALİYENLER MEZARLIĞI

AMİL GÜVEN

TAŞKENT
08-02-1939

ELMACI MEZARLIĞI

ADNAN SARI

ÜRÜNLÜ
10-01-1954

YAĞBASAN MEZARLIĞI

EYUP ERCAN

DİKİLİTAŞ
01-07-1945

ARAPLAR MEZARLIĞI

NECATİ YILMAZ

KARADİĞİNDERESİ
20-02-1966

Karadiğin DERESİ Yukarı -3 (Yeni)

PULLU ÖZGÜR

ÖZYAYLA
01-01-1954

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

ELİFE EKİNCİ

KONYA
11-09-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

ALİME UZUN

KONYA
02-02-1950

KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI

MEHMET ŞİMŞEK

HATUNSARAY
15-08-1946

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET ACAR

DERBENT
01-10-1944

TEKKE MEZARLIĞI

MEHMET MERTEK

BOYALI
06-03-1931

BEDİR MEZARLIĞI

AHMET KARAHAN

DİNEK
01-03-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

HALİL ERARSLAN

KONYA
01-03-1959

HARMANCIK MEZARLIĞI

SELVİNAZ YILDIRIM

KARACAVİRAN
01-01-1927

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

