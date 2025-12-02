GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya yolunda otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 2’si çocuk 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Konya yolunda otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 2’si çocuk 5 yaralı
Polatlı-Konya yolunda otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralanırken, ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polatlı-Konya yolu 115. kilometrede otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Medikal Estetik Hekimi Dr. Zülfü Akşit, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

