Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’dan 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı

Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak toplumun her kesimine eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet ulaştırdıklarının altını çizen Hasan Kılca; “İnsanı “Yaratılmışların en şereflisi” olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak, “Engelsiz Bir Karatay” için çalışıyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

"Engelsiz Bir Karatay”a katkı sunmak amacıyla çalıştıklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı şu şekilde; "En büyük engel sevgisizliktir. Sevginin karşısında hiçbir engel kalmaz ve sevginin olduğu her yer umut taşır. Kalbinde sevgi taşıyan, sözünde samimiyet barındıran, yüzüne tebessüm konduran her insan tüm engelleri aşmıştır. Bugün engelli bireylerimiz inanç ve azimleriyle tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Çünkü en büyük engel insanın bedeninde değil zihnindedir. Bize düşen engelli bireylerimizin önündeki fiziki engelleri kaldırıp, hayatlarını daha da kolaylaştırmaktır. Engel sadece bireyleri değil, toplumun tümünü ilgilendiren ve hepimizin ortak sorumluluğunda olan bir konu olduğuna inanıyoruz. Bizler, Karatay Belediyesi olarak İnsanı "Yaratılmışların en şereflisi” olarak gören bir medeniyet tasavvuru, yönetim anlayışı ve köklü geleneğin mensupları olarak, "Engelsiz Bir Karatay” için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bu kadim anlayışla, her alanda erişilebilirliği sağlamanın, engelleri kaldırmanın ve engelli bireylerimizin önlerindeki fiziki, sosyal ve dijital bariyerleri ortadan kaldırmak için atılacak tüm adımların kamusal bir görev olduğuna inanıyoruz. Toplumsal hayatta eşit katılımın sağlanması, ancak farkındalık, anlayış ve somut adımlarla mümkündür. Karatay Belediyesi olarak, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak istiyorum; engelleri kaldıran ve hayatı kolaylaştıran biz olalım. Bu duyarlılığı hayatımızın her alanında diri tuttuğumuz sürece aşılamayacak bir engel olmadığına inanıyorum. Zihinsel veya bedensel farklılıkların yaşama engel oluşturmadığı bilincinin toplumun tamamında daha da sağlamlaşması temennisiyle; dünyadaki tüm engellileri ve onların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olan sabır, şefkat ve merhamet abidesi kıymetli ailelerini sevgiyle selamlıyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza uzun ve mutlu bir yaşam diliyorum.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu