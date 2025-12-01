AKOM’dan Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Kar ve yağmur geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Konya genelinde sisli ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bununla birlikte, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve sağanak yağış görülebileceği bildirildi.
AKOM UYARDI: KARLA AKRIŞIK YAĞMUR GELİYOR
AKOM, havanın hafta boyunca parçalı bulutlu; sabah ve gece saatlerinde ise yer yer puslu ve sisli geçmesinin beklendiğini açıkladı.
Konya'nın güney ve batı kesimlerinde yağmurun, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağışın etkili olmasının beklendiği; yağışların yer yer kuvvetli şekilde görülebileceği bildirildi. Vatandaşlar, kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalı.
YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU
Meteoroloji yetkilileri, özellikle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklar yaşanabileceğini belirterek, bu tarihlerde dışarıda olmayı planlayanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
SÜRÜCÜLERE SİS UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde oluşması beklenen pus ve sis nedeniyle görüş mesafesinde ciddi azalmalar yaşanabileceği uyarısında bulunan AKOM, özellikle şehir içi ve şehirler arası yollarda sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.
