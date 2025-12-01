Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Konya’da hayata geçiyor
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli“ çerçevesinde uygulamaya konulan “Arkadaşım – Okullarda Güven ve Dostluk Kültürünü Güçlendirme Projesi“, belirlenen altı pilot ilçelerde başarıyla yürütülüyor.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Arkadaşım – Okullarda Güven ve Dostluk Kültürünü Güçlendirme Projesi", planlandığı şekilde ilçelerde yürütülüyor.
Proje doğrultusunda; kasım ayının ilk haftasında, ilçe milli eğitim müdürleri başkanlığında ilgili şube müdürleri, RAM müdürleri ve konuyla ilgili eğitime alınan rehber öğretmenlerin katılımıyla ilçe kurulları oluşturuldu.
Karapınar, Tuzlukçu, Ilgın, Bozkır, Güneysınır ve Çeltik ilçelerinde toplantılar gerçekleştirilerek, çalışmaların belirlenen takvim çerçevesinde başarıyla sürdürülen proje, okullarda güven ve dostluk kültürünü güçlendirmeye yönelik uygulamalarla devam edecektir
