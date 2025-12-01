Konya İl Milli Eğitim Müdürü Meram ilçesinde okul ziyaretinde bulundu

1 Aralık 2025 tarihinde Meram Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu ve Meram Şerife Mevlüt Harmankaya Ortaokulunu ziyaret eden İl Müdürü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve okul-veli iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalara değindi; Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim projelerini değerlendirdi.
Okul yöneticilerinden de okul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl Müdürüne ziyaretleri sırasında Meram İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Kocagöz eşlik etti.
Kaynak: Haber Merkezi