Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
MUSTAFA DAĞ
|
KOÇAŞ
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MEVLÜT UÇAN
|
TEKKE
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET GÜNER
|
BULCUK
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SENEM TANOĞLU
|
DİVANLAR
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
AYŞE OKUDAN
|
NUZUMLA
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
FATMA SELÇUK
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ABDULLAH BARAN
|
BOZKANDAK
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
METANET KOÇYİĞİT
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
FATMA KOÇYİĞİT
|
SİLLE
|
SİLLE MEZARLIĞI
|
DÜRDANE AKTOP
|
GÖLVİRAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUZAFFER AKINCI
|
CİHANBEYLİ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MEHMET DEMİRÖRS
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ERDAL KAÇIN
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
GÜLAY KAYNAK
|
HATUNSARAY
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
ŞÜKRİYE KARAGÜL
|
KONYA
|
HACIFETTAH MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96