KONYA Haberleri

Konya'da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 01 Aralık 2025 Pazartesi günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

MUSTAFA DAĞ

KOÇAŞ
03-02-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MEVLÜT UÇAN

TEKKE
15-12-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET GÜNER

BULCUK
13-12-1940

MUSALLA MEZARLIĞI

SENEM TANOĞLU

DİVANLAR
29-10-1944

ARAPLAR MEZARLIĞI

AYŞE OKUDAN

NUZUMLA
01-03-1939

KARAASLAN MEZARLIĞI

FATMA SELÇUK

KONYA
01-01-1943

MUSALLA MEZARLIĞI

ABDULLAH BARAN

BOZKANDAK
20-08-1942

ELMACI MEZARLIĞI

METANET KOÇYİĞİT

KONYA
26-05-1938

MUSALLA MEZARLIĞI

FATMA KOÇYİĞİT

SİLLE
16-11-1944

SİLLE MEZARLIĞI

DÜRDANE AKTOP

GÖLVİRAN
17-11-1939

YAZIR MEZARLIĞI

MUZAFFER AKINCI

CİHANBEYLİ
01-07-1940

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET DEMİRÖRS

KONYA
07-09-1959

ÜÇLER MEZARLIĞI

ERDAL KAÇIN

KONYA
10-03-1958

MUSALLA MEZARLIĞI

GÜLAY KAYNAK

HATUNSARAY
02-10-1970

BEDİR MEZARLIĞI

ŞÜKRİYE KARAGÜL

KONYA
01-08-1933

HACIFETTAH MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

