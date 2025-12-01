Ankara’da iki kardeşe saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Etimesgut ilçesinde 2 çocuğu yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi F.T.Ö. “birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama“ suçundan tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesi'nde bir apartmanda dün meydana gelen köpek saldırısı sonucu yaralanma olayıyla ilgili gözaltına alınan F.T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli mahkemece, "birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

Bakan Yerlikaya: Köpeğin sahibi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Etimesgut ilçesinde anneleri ile birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki kardeşi Efe'ye komşuların ait pitbull cinsi köpeğin saldırdığını anımsattı.

Köpeğin sahibinin tutuklandığını, ayrıca köpeğin karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesi'ne teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, yaralanan çocuklara acil şifalar diledi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında köpeğin sahibinin Batı Adliyesi'ne getirilişine ilişkin görüntülere de yer verdi.

"Hakkında 12 şikayet var"

Öztürk kardeşlerin babası Adem Öztürk, köpeğin sahibi hakkında daha önce 12 şikayet olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, `En ağır cezayı alsın istiyorum. Olaydan sonra bizim canımız yandı. Başkalarının canı yansın istemiyorum. Bu yüzden en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Köpekle daha önce de karşılaşıyorduk. Çok büyük. Sürekli üstümüze zıplıyordu. Pençelerini üstümüze atıyordu. 1-2 kere Efe'nin üstüne atladı. Allah'tan değdiremedi pençelerini ve kaçırdık. Kız tutamıyor çünkü köpek sürüklüyor kızı. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Birkaç kişiyi düşürmüş. Onların da şikayetleri var. Kız onlara küfretmiş. Tasmasını açıp, salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş` dedi.

"Oğlumun yüzüne bakamıyorum"

Adem Öztürk, kızının dün akşam taburcu olduğunu, oğlunun ise 3-4 gün tedavisinin süreceğini belirtti. Öztürk, "Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. 'Bir daha köpek çıkar mı karşımıza?', ‘Onlar bir daha gelecekler mi?' diye sorular soruyor. Bunları cevaplayamıyorum. Hastaneye gidiyorum, oğlumun yüzü parçalanmış. Ben onun yüzüne bakamıyorum. Bunlar dışarıda gezerse ben onun yüzüne hayatım boyunca bakamayacağım. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Bana yardım etsinler. Çocuklarım psikolojik olarak da sıkıntı yaşadılar. Şu an hastaneye gidemiyorum; çünkü kızımın yanında durmam lazım. O da burada çok etkileniyor. Burada onun yanında duruyorum, onunla zaman geçiriyorum. Eşim perişan halde o da hastanede, çocuğumun yanında, Efe'nin yanında. Kızım gece boyunca sayıkladı. Sabah kalktı, ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak" diye konuştu.

"Kapıyı açar açmaz saldırdı"

Aynı apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyleyerek, "Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikayetçi oldum, o da benden şikayetçi olmuş. Köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyo" dedi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, saat 16.00 sıralarında pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü.

Çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı.

Köpek, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, köpeğin sahibi F.T.Ö. gözaltına alındı.

