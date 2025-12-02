Konya’da pus ve yağış uyarısı! 5 günlük hava raporu yayımlandı

Meteoroloji, Konya'nın merkez ilçeleri dâhil 31 ilçe için beş günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 3 Aralık Çarşamba (yarın) günü kent genelinde puslu hava hâkim olacak. Bazı ilçelerde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.
HAFTA ORTASINDA SICAKLIKLAR 10–15 DERECE ARASINDA
Konya'da hafta ortasına kadar gündüz sıcaklıklarının 10 ile 15 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ise özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha düşük seyretmesi öngörülüyor.
CUMA VE CUMARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji verilerine göre 5 Aralık Cuma ve 6 Aralık Cumartesi günü Konya genelinde sağanak yağış bekleniyor. Kentin bazı ilçelerinde yağışların aralıklı ve yağmurlu şekilde devam edeceği ifade ediliyor.
HAFTA SONU HAVA ŞARTLARINDA BELİRGİN DEĞİŞİM
Hafta sonu yaklaşırken hava şartlarında belirgin bir değişim gözlenecek. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hafif düşüşler yaşanabileceği, vatandaşların yağışlara karşı tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.
Konya ve Bazı İlçelerinde 5 Günlük Hava Tahmini
Kaynak: Haber Merkezi