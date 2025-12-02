Başkan Pekyatırmacı’dan 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı,“ Özel vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran çalışmaları hassas bir şekilde yürütüyoruz“

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelsiz bir yaşam için farkındalığımızın artması adına özel ve anlamlı bir gündür. Vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve eşit katılımlarının önemini vurgulayan bu özel günde belediye olarak bizim de temel gayemiz, özel vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarına etkin ve bağımsız bir şekilde katılımını sağlamak, bu doğrultuda çeşitli projeler geliştirmek ve uygulamak.

Özel vatandaşlarımıza tanınan haklar bir bağış, bir iyilik değil, onların insan olmalarından kaynaklanan doğal haklarıdır. Onları özgürce yaşatacak ortamları hazırlamak, hayatın her alanında yanlarında yer aldığımızı hissettirmemiz hepimizin dikkat etmesi gereken önemli sorumluluklarımızdandır. Biz de hizmetlerimizi bu anlayışla şekillendiriyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

"Bütün çalışmalarımızın tek amacı engelli vatandaşlarımızın daha konforlu yaşaması için"

Özel vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için her alanda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "3 Aralık, sadece engelleri konuşma günü değil; daha duyarlı, daha adil bir toplum inşa etmek için hep birlikte sorumluluk alma günüdür. Bizler de bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak özel vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran çalışmaları hassas bir şekilde yürütüyoruz. Bu alanda ilk çalışmalarımızdan olan hissedilebilir uyarı ve takip zemin ürünlerimiz ile belediye hizmet binamızı görme engelliler için daha erişilebilir hale getirdik. "Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" sloganı ile Engelli Taşıma Aracına ihtiyaç duyan özel bireylerimizin yükleme ve taşıma işlemlerini yapıyoruz. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra özel vatandaşlarımızın akülü araçlarını şarj edebilmeleri amacıyla Selçuklunun 10 farklı noktasına şarj İstasyonu kazandırdık. Yine ilçemizde yaşayan özel kardeşlerimizin tekerlekli sandalyelerinin bakımı belediyemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, ailelerimize destek olmak amacıyla dar gelirli ve engelli vatandaşlarımıza sosyal destek kartı vererek onların günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarını sağlıyoruz.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra alanında Türkiye'ye örnek olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nin (SOBE) çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Başkan Pekyatırmacı," Bu noktada merkezimizde otizmli çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için spor tesisleri, toplantı salonları, çocuklarımızın el becerilerini geliştirebilecekleri alanlar, yüzme havuzları gibi birçok donatı yer alıyor. Burada sunulan tedavi ve eğitsel yöntemlerle otizmli çocuklarımızın rehabilitasyon ve terapi konusundaki gereksinimlerini dünya standartlarında karşılamaya çalışıyoruz. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın mutluluğu ve ailelerinin daha konforlu yaşam sürmesi için yapılan bu çalışmalar son derece değerli"

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu