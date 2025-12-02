Tarım sigortaları kapsamında üreticilere 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında kasımda üreticilere 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Üretimi desteklemeye ve üreticilerin emeğini korumaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, "1-30 Kasım tarihleri arasında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize toplam 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre kasımda zirai don için 3,2 milyar lira, dolu ve fırtına için 527 milyon lira ve hayvan hayat sigortaları için de 447 milyon lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.
