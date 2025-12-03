GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kaza değil cinayete teşebbüs! Makas terörü kamerada

- Güncelleme Tarihi:

Kaza değil cinayete teşebbüs! Makas terörü kamerada
Bolu’da D-100 kara yolunda, devrilen otomobile makas atan başka bir otomobilin çarptığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı anlar ortaya çıktı.

Bolu'da D-100 kara yolunda makas atan otomobil, kazaya neden oldu. 

Sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Geçitveren köyü mevkiinde, bir otomobil devrildi.

MAKAS ATTI

Bir kişinin yaralandığı kazanın, araç içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, M.C.Ç. yönetimindeki otomobilin, emniyet şeridinde seyreden Erkan K. idaresindeki otomobile makas attığı görüldü.

MAKAS ATTI, KONTROLDEN ÇIKTI

Makas atan araca çarpan Erkan K.'nin kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak orta refüje çarptığı anlar, kameraya yansıdı.

YARALI KURTULDU

Devrilen otomobilden yaralı olarak kurtulan Erkan K.'nin hastanede tedavisi devam ediyor. Makas atan sürücü M.C.Ç.'ye polis ekiplerince işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

