Gıda güvenliğine sıkı takip: 171 ürün imha edildi 2 iş yeri mühürlendi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yapılan denetimlerde hijyen standartlarına uymayan ve gıda güvenliği kurallarını ihlal eden 9 işletmeye ceza uygulandı.

Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri satışı yapan işletmeleri denetledi.

81 iş yerini denetleyen ekipler, hijyen standartlarına uymayan ve gıda güvenliği kurallarını ihlal eden 9 işletmeye cezai işlem uyguladı. Ayrıca, bu işletmelere iş yeri denetim formu verilerek ruhsat birimine sevk edildi.

Denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 171 parça ürün ve 25 kilogram bozulmuş tavuk eti imha edildi.

Hijyen koşullarını sağlamayan 2 iş yeri mühürlendi ve faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

