Mahallenin kabusu olan avukat 40 araca zarar verdi

Mahallenin kabusu olan avukat 40 araca zarar verdi
Denizli’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat, yaşadıkları sitede park halinde bulunan yaklaşık araca camları ve aynalarını kırarak zarar verdi.

Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Umutkent 2 Sitesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; sitedeki bir apartman dairesince ailesiyle birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç avukat F.K., site içerisinde terör estirdi. Eline aldığı sopa ile site içesindeki otoparkta park halindeki yaklaşık 40 araçlara saldıran F.K., araçlara aynaları ve camlarını kırarak zarar verdi.

Site sakinleri öncede buna benzer davranışlar sergilediği öne sürülen F.K.'dan şikâyetçi olurken, zarar oluşan araçlarda inceleme yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

