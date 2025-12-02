GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Kartını yutan ATM’ye sinirlendi güvenlik görevlisini bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

Kartını yutan ATM’ye sinirlendi güvenlik görevlisini bıçakladı
İstanbul Esenler’de, ATM’de kartının kalmasına sinirlenen şüpheli, tartıştığı güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Esenler Atışalanı Caddesi'nde İ.K, bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı kartı makinede kaldı.

Bunun üzerine sinirlenerek ATM'ye zarar veren İ.K. ile bölgede bulunan bankanın güvenlik görevlisi B.E. arasında tartışma çıktı.

Şüpheli İ.K, yanında bulunan bıçakla B.E'yi yaraladı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri İ.K'yi gözaltına alırken, yaralanan B.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

