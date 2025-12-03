Bu görüntü Konya’da çekildi! Yüzyıllardır aynı yöntemle yapılıyor

Konya’nın yüksek rakımlı ilçesi Taşkent’te yüzyıllardır yöre kadınlarınca yapılan kurutulmuş et, kış mevsiminde sofraların baş tacı olmayı sürdürüyor.
Konya'nın Taşkent ilçesinde kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yöre halkı, geleneksel et kurutma çalışmalarına başladı. Yüksek rakımın sağladığı temiz ve serin hava koşullarından faydalanan vatandaşlar, doğal yöntemlerle etleri hazırlayarak kış erzaklarını tamamlıyor.
Titiz Bir Süreçten Geçiyor
Evlerde titizlikle yürütülen süreçte etler önce özenle tuzlanıyor. Tuzlama işleminin ardından etler uygun şekilde askıya alınarak günlerce doğal ortamda kurutuluyor.
Taşkent Mutfağının Vazgeçilmezi: Kurutulmuş Et
Hem uzun süre bozulmadan saklanabilen hem de yöre mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kurutulmuş et, Taşkent'te yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, bu geleneksel yöntemle hem lezzetli hem de sağlıklı kışlık erzaklarını güvenle hazırlıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”