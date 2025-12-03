Meram’da bir gün değil her gün engellilerin

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak ve ailelerine nefes aldıracak hizmetler üretmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. Pek çok uygulama ile sadece 3 Aralık’ı değil her günü engelliler için umudun kapılarını aralayan Meram Belediyesi bu özel günde özel bireyleri ve ailelerini bir araya getirdi.

Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Meram Sosyal Hizmet Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ile ailelerini bir araya getirdi.

KAYMAKAM DR. YILMAZ; "TÜM GÜCÜMÜZLE ÖZEL BİREYLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Programa Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü Arif Topal, Meram Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatih Kiriktir ve Meram Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Mümin Vural da katılarak engelli bireyleri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Buluşmada konuşan Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, her koşulda engelli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "30 yıllık idarecilik yapıyorum; bu dönemde engelli bireyler ve aileleri için çok güzel hizmetler yapıldı. Devletimize, bakanlıklarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah devletimizin, milletimizin ve ailelerimizin gücünü artırsın. Tüm samimiyetimizle sizlerin ve evlatlarımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

MERAM BELEDİYESİ ÖZEL BİREYLERE VE AİLELERİNE UMUT OLUYOR

Meram Belediyesi öte yandan, ilçede yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak ve ailelerine nefes aldıracak hizmetler üretmek Türkiye'ye örnek olmaya da devam ediyor. DOSD Meram'dan engelli nakil aracına, şarj istasyonlarından sosyal etkinliklere kadar birçok alanda hayata geçirilen yenilikler özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırırken aileleri için de umut oluyor.

DOSD MERAM, EĞİTİM VE DESTEKTE ÜLKE ÇAPINDA ÖRNEK OLDU

Down sendromlu bireylerin gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, donanımlı yapısı ve modern eğitim yaklaşımıyla ailelerin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor. Merkez; bireysel ve grup eğitim sınıfları, spor ve fizyoterapi alanları, dinlenme bölümleri ile hem çocuklara hem de ailelerine güvenli ve nitelikli bir ortam sunuyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan özel programlar sayesinde çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimleri güçlendirilirken ailelere yönelik seminer ve eğitim atölyeleri de büyük ilgi görüyor. Meram Belediyesi, merkez bünyesindeki spor faaliyetlerini genişleterek down sendromlu gençlere spor yapma imkanı ve istihdam fırsatları sunacak yeni eğitim projelerini de hayata geçirdi.

ENGELLİ NAKİL ARACI VE ŞARJ İSTASYONLARI HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

İlçede önemli bir ihtiyacı karşılayan "Engelli Nakil Aracı” hizmeti, tekerlekli sandalyeli bireylerin hastane randevularına güvenli ve konforlu şekilde ulaşmasını sağlıyor. Engelli vatandaşlar, bir gün önceden 0332 320 10 00 numaralı telefondan randevu alarak araçtan ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca Meram'ın farklı noktalarına kurulan akülü araç şarj istasyonları da yürüme engelli vatandaşların günlük hareketliliğini destekleyerek ulaşımı çok daha kolay hale getiriyor.

SPOR VE KÜLTÜRDE ENGELSİZ ADIMLAR

Engelli bireylerin profesyonel spor hayatına katılımını teşvik eden Meram Belediyesi, özel sporculara verdiği destekle ulusal ve uluslararası başarıların kapısını aralıyor. Paralimpik oyunlar dahil pek çok turnuvada elde edilen dereceler Meram'ın gururu oldu. Konya'nın ilk Millet Kıraathanesi olma özelliğini taşıyan ‘Meram Millet Kıraathanesi'nde ise görme engelliler için ayrılan özel bölüm ise kullanıcılara kitap okuma, araştırma yapma ve çıktılar alma imkânı sunarak bilgiye erişimde önemli bir kolaylık sağlıyor.

BAŞKAN KAVUŞ: "ENGELSİZ BİR MERAM İÇİN HER GÜN ÇALIŞIYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engelli bireylerin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü; farkındalık oluşturmak, engellilerimizin sorunlarını konuşmak ve çözüm üretmek için önemli bir hatırlatıcıdır. Ancak biz Meram Belediyesi olarak, özel bireylerimize yılın sadece bir gününü değil her gününü ayırıyoruz. Fiziksel engelleri kaldırmak, eşit fırsatlar sunmak ve ailelerin yükünü hafifletmek için pek çok projeyi hayata geçirdik, yenilerini de sürdürüyoruz. Engelsiz bir Meram için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu