Konya’da kayıp olarak aranırken ölü bulunan 15 yaşındaki Berk toprağa verildi
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Beyşehir ilçesinde kayıp olarak aranırken 5 gün sonra tüfekle vurulmuş halde cansız bedeni bulunan Berk İvacık’ın (15) cenazesi, toprağa verildi.
Üzümlü Mahallesi'nde oturan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık, 26 Kasım'da eve dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbarla jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı.
Ekipler tarafından mahallenin bulunduğu dağlık ve ormanlık alanlar hem karadan hem de havadan arandı. Aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı. Berk İvacık'ın cep telefonunda, birkaç kez Üzümlü Mahallesi yakınlarından sinyal alındığı belirlendi. Oturduğu mahalleye yakın bir noktada, ağaçlık alanda, tüfekle karnından vurulmuş halde dün İvacık'ın cansız bedeni bulundu.
'ÜZGÜNÜM' NOTU BIRAKMIŞ
Berk İvacık'ın birkaç noktada ateş yakarak ısınmaya çalıştığı ve ağaçlardan kendisine sığınmak için alan oluşturduğu tespit edildi. Kaybolmadan önce kız arkadaşına 'Üzgünüm' notu bırakan İvacık'ın evden ayrılırken yanına aldığı babasına ait tüfekle karnına ateş edip, intihar ettiği üzerinde duruluyor. İvacık'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Üzümlü Mahallesi'nde toprağa verildi.
