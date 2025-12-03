İstanbul’da Konya rüzgârı esecek: Tanıtım günleri başlıyor

Konya’nın kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve ekonomik potansiyeli, 18–21 Aralık 2025’te İstanbul’da düzenlenecek 9. Konya İl Tanıtım Günleri’nde buluşacak. KONSİAD’ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, İstanbul’da yaşayan yüz binlerce Konyalı hemşeriyi ve Konya sevdalılarını bir araya getirecek.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Konya İl Tanıtım Günleri öncesi Konya'da basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya KONSİAD'ın Konya, İzmir, Ankara ve Antalya şube başkanları da katıldı.

"Ali Kaya: Tüm Konyalıları Konya Tanıtım Günleri'ne Bekliyoruz”​

Toplantıda ilk sözü KONSIAD Konya Şube Başkanı Ali Kaya aldı. Kaya, Konya Tanıtım Günleri'nin her yıl İstanbul'da büyük ilgi gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "18-21 Aralık'ta gerçekleşecek Konya Tanıtım Günlerine tüm Konyalıları davet ediyoruz. Önemli bir organizasyon ve burada iş insanlarımızla birlikte Konya hasretini gidermek isteyen İstanbul'daki hemşehrilerimizi bekliyoruz. Birçok firmamız bu yıl da etkinlikte yer alacak.”

"Konya'nın Kültürü ve Ekonomisi İstanbul'da Tanıtılacak”

Konyalı Sanayici İş Adamları Derneği (KONSİAD) Genel Başkanı Kemal Çelik ise etkinliğin Konya'nın marka değerine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Çelik, organizasyonun detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Konya İl Tanıtım Günleri, 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi festival alanında gerçekleştirilecek. Organizasyon; İçişleri Bakanlığımız nezaretinde, Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi İl Komisyonu kararı doğrultusunda yürütülmekte olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile İstanbul Valiliği tarafından da desteklenmektedir.” İstanbul'da yaklaşık 480 bin Konyalı ve Karamanlı hemşehrinin yaşadığını belirten Çelik, Balkanlar ve Rumeli'de yaşayan Konyalıların da topluluğun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Çelik, organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sürece destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın'a teşekkür ediyoruz. Özellikle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ayrı bir teşekkürü ifade etmek isteriz. Sayın Altay, organizasyon sürecindeki kesintisiz desteği ve Konya'nın tanıtımına yönelik vizyoner yaklaşımıyla bu etkinliğin temel paydaşlarından biri olmuştur.”

