Konya’daki bir ilçede kaydedildi! Mahalleli 24 saat teyakkuzda

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Gezlevi Mahallesi'nde yaban hayvanlarının yerleşim noktasına kadar yaklaşması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, bölgede doğal yaşamın köy çevresindeki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çakal Sürüsü Ahır Çevresinde Görüldü

Kamera kayıtlarında, bir çakal sürüsünün köy çevresinde dolaştığı ve özellikle ahırların bulunduğu bölgede avlanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Çakalların yerleşim alanlarına bu denli yaklaşması mahalle sakinlerinin dikkatinden kaçmadı.

Bir başka güvenlik kamerasında ise bir kurdun, ölen bir keçiyi ağzıyla sürüklemeye çalıştığı görüntülendi. Bu anlar, yaban hayvanlarının besin arayışı sırasında zaman zaman köy sınırlarına kadar geldiğini ortaya koydu.

Mahalle Sakinleri Alışkın Hale Geldi

Gezlevi Mahallesi sakinleri, benzer görüntülerle sık sık karşılaştıklarını belirtti. Özellikle akşam ve gece saatlerinde çakal ve kurt gibi yaban hayvanlarının köy çevresinde görülmesinin olağan bir durum haline geldiğini ifade ettiler. Bu durum, kırsal bölgelerde yaban hayatının sürekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

(Meltem Aslan)