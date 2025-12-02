GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,19
STERLİN
56,10
GRAM
5.807,00
ÇEYREK
9.550,06
YARIM ALTIN
19.034,06
CUMHURİYET ALTINI
37.889,78
KONYA Haberleri

Konya’daki bir ilçede kaydedildi! Mahalleli 24 saat teyakkuzda

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir ilçede kaydedildi! Mahalleli 24 saat teyakkuzda

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Gezlevi Mahallesi'nde yaban hayvanlarının yerleşim noktasına kadar yaklaşması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, bölgede doğal yaşamın köy çevresindeki varlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Çakal Sürüsü Ahır Çevresinde Görüldü

Kamera kayıtlarında, bir çakal sürüsünün köy çevresinde dolaştığı ve özellikle ahırların bulunduğu bölgede avlanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Çakalların yerleşim alanlarına bu denli yaklaşması mahalle sakinlerinin dikkatinden kaçmadı.

Bir başka güvenlik kamerasında ise bir kurdun, ölen bir keçiyi ağzıyla sürüklemeye çalıştığı görüntülendi. Bu anlar, yaban hayvanlarının besin arayışı sırasında zaman zaman köy sınırlarına kadar geldiğini ortaya koydu.

Mahalle Sakinleri Alışkın Hale Geldi

Gezlevi Mahallesi sakinleri, benzer görüntülerle sık sık karşılaştıklarını belirtti. Özellikle akşam ve gece saatlerinde çakal ve kurt gibi yaban hayvanlarının köy çevresinde görülmesinin olağan bir durum haline geldiğini ifade ettiler. Bu durum, kırsal bölgelerde yaban hayatının sürekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER