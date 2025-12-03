GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
NEÜ ile TÜİK Arasında İş Birliği toplantısı gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Büyük Veri Koordinatörlüğü, büyük veri alanında ortak çalışma ve iş birliği imkânlarını geliştirmek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu merkez binasında, TÜİK Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel'in himayelerinde yapılan toplantıya; TÜİK Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı ve Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü personeli ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kocaoğlu, Büyük Veri Koordinatörü Prof. Dr. Halit Buluthan Çetintaş, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özkaya ve koordinatörlükte görevli Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz katıldı. 

Gerçekleştirilen görüşmede; büyük veri alanında ortak çalışma imkanları, ortak veri sunucularında iş birliği, TÜİK verilerine hızlı erişim olanakları, Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM) projesi kapsamında mikro veriye erişim süreçleri, yapay zekâ teknikleri gerektiren projelerde ortak çalışma olanakları, veriye dayalı kamu politikaları çerçevesinde, kamu kurumlarına yönelik büyük veri, istatistik ve veri analitiği odaklı ortak eğitim programlarının geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan NEÜ Büyük Veri Koordinatörü Prof. Dr. Halit Buluthan Çetintaş toplantının önemine dikkat çekerek, "Bu görüşmenin, Üniversitemiz ile TÜİK arasında veri temelli ortak projelerin geliştirilmesine ve akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve destekleri için başta TÜİK Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel olmak üzere tüm TÜİK yetkililerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

 

