Konya Jandarmadan anne ve anne adaylarına narkotik eğitimi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 01–30 Kasım 2025 tarihleri arasında 210 anne ve anne adayına "En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında bilgilendirme seminerleri verdi.
Seminerlerde uyuşturucu ile mücadelede ailelerin rolü, erken farkındalık, maddelerin gençler üzerindeki etkileri ve ihbar mekanizmaları hakkında bilgi aktarıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelede toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.
(Cumali Özer)