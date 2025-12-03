Konya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Konya’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen “Dünya Engelliler Günü Farkındalık Günü Programı“ gerçekleştirildi.

Program, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Mevlana Kültür Merkezinde özel eğitim okulu öğrencilerinin renkli gösterileriyle gerçekleştirildi.

Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, engelli bireylerin eğitim hayatında yer alması, sosyal ve kültürel olarak desteklenmesi ve bu doğrultuda geleceğe hazırlanması hem sosyal politika hem de milletçe taşınan insani sorumluluğun da ta kendisi olduğunu belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim camiamız, yıllardır böylesine önemli bir hususta engelli bireylerimiz için güçlü bir altyapı oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, engelli bireylerimizi hayata hazırlamanın ötesinde, toplumumuza bir nevi birlikte yaşama bilinci kazandırmakta, çocuklarımıza da sevgiyi, empatiyi ve paylaşımı öğretmektedir. Devletimiz; engelli kardeşlerimizin toplumsal yaşama eşit ve bağımsız katılımını desteklemek amacıyla ulaşım, kültür-sanat, eğitim, istihdam ve sosyal destek alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Tüm bu hizmetlere ilişkin düzenleme ve uygulamalar engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı ve haklara eşit erişimi güvence altına almayı amaçlamaktadır" dedi.

