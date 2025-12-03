Konya Büyükşehir şehre gelenleri “Gazze’’ mesajıyla karşılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ankara Yolu üzeri Türk Yıldızları Parkı’nda sabit olarak bulunan uçağı grafiti sanatıyla boyayarak Gazze’de yaşanan insanlık dramına vurgu yapan bir esere dönüştürdü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uçağın Konya’ya giriş yapan herkesi artık Gazze temalı bir sanat eseriyle karşılayacağını belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, katil İsrail'in Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Yolu'ndaki Türk Yıldızları Parkı'nda sabit olarak bulunan, daha önce restoran olarak da kullanılan Airbus A300 tipi uçak, grafiti sanatıyla Gazze'ye destek veren bir esere dönüştürüldü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Gazze ve Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların her zaman yanında olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı hem Konya'da hem de başta UCLG ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği olmak üzere tüm uluslararası platformlarda tepki gösterdiklerini dile getiren Başkan Altay, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bunun için başkanlığını yaptığım UCLG'nin Dünya Konseyi'nde de geçtiğimiz Ekim ayında Cities Voice for Gaza Platformu'na (Gazze için Şehirlerin Sesi Platformu) öncülük ederek dünya belediyelerinin Gazze'ye destek vermelerini sağlıyoruz” dedi.

Ankara Yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı'nda bulunan ve Konya'nın simgelerinden biri haline gelen uçakta da grafiti sanatını kullanarak farkındalık oluşturmak için Gazze temalı bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Altay, uçağın Konya'ya giriş yapan herkesi artık Gazze temalı bir sanat eseriyle karşılayacağını söyledi.

Başkan Altay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.



Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu