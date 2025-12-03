Murat Cemcir’in son durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi
Oyuncu Murat Cemcir, iç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdan çıkan ünlü ismin son durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.
"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, yaşadığı sağlık problemiyle sevenlerini üzdü.
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Murat Cemcir'in geçtiğimiz çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
Geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakıma alınan 49 yaşındaki ünlü oyuncudan sevindiren haber geldi. Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.
"SAĞLIK DURUMU İYİYE GİTMEKTEDİR"
Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, Cemcir'in sağlık durumuna yönelik "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Kanama üzerinden 3 gün geçtiğini ve tekrarlanmadığını belirten Uzun, "Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir” dedi.
