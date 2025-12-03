GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
23 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 27 şüpheli tutuklandı

23 ilde yasa dışı bahis soruşturması: 27 şüpheli tutuklandı
23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27’si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlar kapsamında, son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 27'sinin tutuklandığı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını söyledi:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'yasa dışı bahis' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde, 25 ev/arsa ve 25 araç ile 428 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA

