Konya Büyükşehir özel gereksinimli öğrencilere “afet ve acil durum eğitimi” verdi
- Güncelleme Tarihi:
Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel eğitim okullarındaki öğrencilerin afet bilinci kazanması için “Afet ve Acil Durum Eğitim Programı” gerçekleştirdi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği program okulların ardından Konya genelindeki özel gereksinimli bireyler için de düzenlenecek.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli bireyler için "Afet ve Acil Durum Eğitim Programı” başlattı.
Konya merkez ve ilçelerinde yaşayan özel gereksinimli bireylerin afetlere karşı bilgi, farkındalık ve hazırbulunuşluk düzeylerini artırmayı amaçlayan programlarla; engel türüne özel ihtiyaçları gözeten, erişilebilir iletişim yöntemleriyle desteklenen, uygulamalı bir eğitim modeli oluşturmak hedeflendi.
İlk olarak Milli Eğitim'e bağlı özel eğitim okullarında başlayan programlarda özel gereksinimli öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleriyle birlikte yangın tatbikatına katılarak eğitimi tamamladı.
Eğitimlere katılan öğrencilere "Afet ve Acil Durum Eğitim Sertifikası” takdim edildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, okul dışında bulunan engelli vatandaşlar için ise; erişilebilir özelliklere sahip eğitim binalarında eğitim çalışması düzenleyecek.
Eğitimlerle, engelli bireylerin afetlere karşı doğru davranış becerileri kazanması, ailelerin bilinçlenmesi ve Konya genelinde kapsayıcı, sürdürülebilir bir afet hazırlık modelinin oluşması hedefleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”