GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,46
EURO
49,49
STERLİN
56,77
GRAM
5.817,90
ÇEYREK
9.567,97
YARIM ALTIN
19.040,71
CUMHURİYET ALTINI
37.960,97
KONYA Haberleri

Konya’da kaza sonrası ilginç diyalog! Polis şahit oldu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kaza sonrası ilginç diyalog! Polis şahit oldu

Konya'nın Meram ilçesinde polis ekibinin önünde kaza meydana geldi.

Yeşil ışığın yanmasıyla Feritpaşa Caddesi'nden Millet Bahçesi istikametine dönüş yapan motosiklet sürücüsü bir anda önüne çıkan yayaları göremedi.

Çocuğa çarptı!​

O sırada ışık bekleyen polis ekibi anons yaparak kazayı önlemeye çalıştı ama olmadı. Yayaların arasındaki küçük kız çocuğuna çarpan motosiklet sürücüsü durduktan sonra  hemen yardıma koştu.

Suçu çocuğa attılar!

Neyse ki küçük çocuğun durumu iyiydi. Polis kırmızıda neden geçiyorsunuz deyince suç çocuklara atıldı. Polis memuru bu cevaba sinirlendi.



"Ne çocuğu, siz de geçiyordunuz ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşananlar kamerada!

Kaza öncesi ve sonrasında Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER