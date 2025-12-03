Konya’da kaza sonrası ilginç diyalog! Polis şahit oldu

Konya'nın Meram ilçesinde polis ekibinin önünde kaza meydana geldi.
Yeşil ışığın yanmasıyla Feritpaşa Caddesi'nden Millet Bahçesi istikametine dönüş yapan motosiklet sürücüsü bir anda önüne çıkan yayaları göremedi.
Çocuğa çarptı!
O sırada ışık bekleyen polis ekibi anons yaparak kazayı önlemeye çalıştı ama olmadı. Yayaların arasındaki küçük kız çocuğuna çarpan motosiklet sürücüsü durduktan sonra hemen yardıma koştu.
Suçu çocuğa attılar!
Neyse ki küçük çocuğun durumu iyiydi. Polis kırmızıda neden geçiyorsunuz deyince suç çocuklara atıldı. Polis memuru bu cevaba sinirlendi.
"Ne çocuğu, siz de geçiyordunuz ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Yaşananlar kamerada!
Kaza öncesi ve sonrasında Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.
