Tuz Gölü’nde gün batımı kızıl tonlarıyla görsel şölen oluşturdu
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nde gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan kızıl tonlar, etkileyici manzaralar sunuyor.
Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısı ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Aksaray'ın Eskil ilçesi yakınlarında akşam saatlerindeki alçalan güneş, bulutların arasından süzülerek tuzla kaplı sığ su tabakasına yansıyor.
Bölgeye gelen ziyaretçiler at ve ATV ile safari yaparak, gün batımında oluşan güzel görüntüleri fotoğraflıyor.
At çiftliği sahibi Dursun Altan, Eskil Tuz Gölü'nde gün batımının eşine az rastlanır bir görsellik sunduğunu söyledi.
Özellikle bembeyaz gölün üzerinde atlarla safari yaparken gün batımında kızıl bir görüntü oluştuğunu belirten Altan, şunları kaydetti:
"Eskil Tuz Gölü'nde gün doğumu ve gün batımının güzelliğini herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Doğa severleri, fotoğraf tutkunları Tuz Gölü'nde gün doğumunu ve gün batımını kolaylıkla yakalayabilirler. Herkesi Eskil Tuz Gölü'ne davet ediyorum."
