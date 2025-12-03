Soğuk zincire aykırı taşınan etler otobüs bagajından çıktı
Antalya’da uygun koşullar sağlanmadan yolcu otobüsüyle taşınan, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 275 kilogram kırmızı et ve köfte ele geçirildi. Firmaya para cezası kesilirken etlerin de imha edileceği öğrenildi.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, rutin kontroller sırasında Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.
Soğuk zincir kurallarına aykırı, menşei ve damga bilgisi bulunmayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfte, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına, Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Ürünlerin yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderileceği, uygun değilse imha edileceği öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”