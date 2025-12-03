Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
ALİ YILDIRIM
|
SIRAM
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
AHMET GÖDEVELİ
|
KONYA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
TESLİME KARAKAYA
|
KUNDULLU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ALTAN ÇAKIR
|
İSKENDERUN
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
İFFET TAKLA
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
GÖNÜL KILIÇ
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
MUHAMMED EL İLİVİ
|
TEL HAYDERİYE/SURİYE
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
SARE HÜNDÜR
|
KONYA
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ALİ ÇUKUROVA
|
MERAM
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
AHMET ALİ DEVECİ
|
ÇEŞMELİSEBİL
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SALİM ÖZAKPINAR
|
TAŞKENT
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
NUR EDA ŞEVİK
|
KARATAY
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
SABRİ YAVUZ
|
KARABAĞ
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
RAHİM ÇAKICI
|
İNLİCE
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
SAHEB JAN TAHERİ
|
BAGHLAN
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
NİYAZİ KURU
|
ÜNYE
|
KAYACIK MEZARLIĞI
|
VESİLE ŞIH
|
KONYA
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
KEZİBAN KARAGÜL
|
BURUNSUZ
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
BEBEK EL HECİC
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
SABRİ DEVELİ
|
ARSLANTAŞ
|
SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96