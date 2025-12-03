GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 03 Aralık 2025 Çarşamba günü vefat eden 20 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

ALİ YILDIRIM

SIRAM
25-02-1948

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET GÖDEVELİ

KONYA
03-03-1954

ÜÇLER MEZARLIĞI

TESLİME KARAKAYA

KUNDULLU
03-05-1961

YAZIR MEZARLIĞI

ALTAN ÇAKIR

İSKENDERUN
09-03-1947

ULUIRMAK MEZARLIĞI

İFFET TAKLA

KONYA
09-01-1935

MUSALLA MEZARLIĞI

GÖNÜL KILIÇ

KONYA
17-03-1967

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

MUHAMMED EL İLİVİ

TEL HAYDERİYE/SURİYE
10-02-2008

ARAPLAR MEZARLIĞI

SARE HÜNDÜR

KONYA
03-06-1934

ARAPLAR MEZARLIĞI

ALİ ÇUKUROVA

MERAM
04-10-2000

ALİYENLER MEZARLIĞI

AHMET ALİ DEVECİ

ÇEŞMELİSEBİL
08-03-1961

YAZIR MEZARLIĞI

SALİM ÖZAKPINAR

TAŞKENT
20-01-1935

YAZIR MEZARLIĞI

NUR EDA ŞEVİK

KARATAY
21-11-1989

MUSALLA MEZARLIĞI

SABRİ YAVUZ

KARABAĞ
27-12-1950

ARAPLAR MEZARLIĞI

RAHİM ÇAKICI

İNLİCE
01-03-1946

ALİYENLER MEZARLIĞI

SAHEB JAN TAHERİ

BAGHLAN
21-04-1956

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

NİYAZİ KURU

ÜNYE
04-02-1941

KAYACIK MEZARLIĞI

VESİLE ŞIH

KONYA
09-07-1980

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

KEZİBAN KARAGÜL

BURUNSUZ
18-03-1939

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

BEBEK EL HECİC


25-11-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

SABRİ DEVELİ

ARSLANTAŞ
08-10-1965

SARAÇOĞLU ESKİ MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

