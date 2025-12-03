GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık’ta yapacak

Milyonlarca çalışanın 2026'da alacağı maaşı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü yapılacak. 

İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında olacak. 

KOMİSYONUN YAPISI DEĞİŞEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcut yapısıyla komisyonda yer almayacaklarını açıklayan, Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre Işıkhan Atalay'a, komisyonun yapısına dair, yeni bir öneri götürdü.

O öneriye göre, komisyon 5 işçi, 5 işveren 1 de hükümet temsilcisinden oluşacak.

Asgari Ücret Tespit komisyonu mevcut yapısında, 5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Kararlar ise oy çokluğu ile alınıyor.

Türk-İş mevcut yapıda adil karar alınamadığını belirtip, toplantılara katılmayacağını açıklamıştı.

Işıkhan'ın Atalay'a ilettiği yeni teklifin ardından gözler Türk-İş'e çevrildi. Türk-İş başkanlar kurulu, Işıkhan'ın komisyona yeni yapı önerisini görüşmek üzere toplanacak.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET HESABI

Kasım ayının enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık bazda yüzde 31,07 oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların, memur ve memur emeklilerinin 5 aylık maaş zam hesabı ortaya çıktı.

Asgari ücret için de yol gösterici olan enflasyon oranını kesinleşmesi için aralık ayının enflasyonunu netleşmesi bekleniyor.

İŞÇİ KESİMİNDEN KOMİSYONA İTİRAZ

Türk-İş, mevcut yapısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.

Mevcut durumda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren, 5 de hükümet temsilcisinden oluşuyor. Komiyonda kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

İşçi kesimi, hükümetle işverenin birlikte karar alabilmesine imkan veren bu duruma itiraz ediyor.

Çalışanları temsilen komisyona katılan TÜRK-İŞ bu yapı nedeniyle toplantılara katılmama kararı almıştı. Komisyonun yapısında değişiklik için mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Yasaya göre, görüşmeler aralık ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

28 BİN 972 LİRA 59 KURUŞ

Asgari ücret, 2025 yılı için bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak tespit edilmişti.

2026 için ise asgari ücretin şu ana kadar açıklanan yıllık enflasyon oranına göre yüzde 31,07 artarak 6 bin 867,95 TL artışla 28 bin 972 lira 59 kuruş olması beklentiler arasında.

 

