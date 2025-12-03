GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Roblox’a bir erişim engeli daha!

Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’un, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle engellendiği duyuruldu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan yazılı açıklamada, bugün Roblox'ta yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Roblox'a Rusya'da erişim engeli getirildiğine işaret edilen açıklamada, "Roblox oyununda, aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT konusunda propaganda yapılıyor.” denildi.

Açıklamada, oyunda çok sayıda uygunsuz içeriğin yer aldığının altı çizilirken, çocukların da zaman zaman cinsel tacize maruz kaldığı belirtildi.

Günlük yaklaşık 110 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta kullanıcılar arasında 9 yaşın altındakilerin oranı yüzde 20 iken kullanıcıların çoğu 16 yaşın altında.

Kaynak: AA

