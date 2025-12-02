GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Ankara’da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak

Ankara’da su kesintisi: 9 ilçede 30 saati aşacak
Ankara genelinde su şebeke sisteminde yaşanan sorunlar ve depo seviyelerindeki düşüşler nedeniyle başkentin 9 ilçesinde geniş çaplı su kesintileri başladı. Bazı bölgelerde kesinti süresi 30 saati aşacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar, zorunlu altyapı bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını açıkladı.

ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Gölbaşı, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle ve Güdül ilçelerinin çeşitli mahallelerinde su kesintileri uygulanacak.

Bazı bölgelerde kesinti 30 saati aşacak.

Hangi mahalleler etkilenecek?

Başkentin merkezi Çankaya ve Mamak'ta su depolarındaki seviyelerin şebekeyi besleyemeyecek kadar düşmesi nedeniyle zorunlu kesintiye gidildi.

Çankaya'da Çukurambar, Söğütözü, Beytepe, Mustafa Kemal ve Kızılırmak mahalleleri; Mamak'ta ise Akdere, Abidinpaşa, Tuzluçayır, Kayaş ve Ekin mahallelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 mahallede musluklardan su akmıyor. Şebekedeki basınç sorunu nedeniyle suyun üst kotlara ulaşmasının 3 Aralık öğle saatlerini bulacağı belirtildi.

Merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de altyapı arızaları nedeniyle kesintiler yaşanıyor:

Gölbaşı: İncek, Tulumtaş, Örencik ve Eymir başta olmak üzere 30'dan fazla mahallede sular kesildi.

Polatlı: İlçe merkezindeki ana isale hatlarında yapılan çalışmalar nedeniyle Cumhuriyet, İstiklal ve Zafer mahallelerine gün boyu su verilemeyecek.

Keçiören, Etimesgutve Yenimahalle: Şebeke hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle bu ilçelerin bazı bölgelerinde de plansız su kesintileri uygulanıyor.

Kesintilerin ne zaman tamamen giderileceği bölgesel olarak değişiklik gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

