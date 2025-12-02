TOD Tek Maç Satın Alma Var Mı? TOD TV 2025 Süper Lig Üyelik Ücretleri 2025

Dijital yayın platformu TOD TV'de ‘tek maç satın alma' seçeneğinin bulunup bulunmadığı ve 2025 güncel Süper Lig üyelik ücretleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Lig paketi almadan maç izlemek isteyen kullanıcıların araştırmaları yoğunlaşırken, platformun 2025 politikası netleşti.

TOD Tek Maç Satın Alma Var Mı?

TOD TV, Süper Lig yayın haklarını elinde bulundurmasına rağmen tek maç satın alma seçeneği sunmamaktadır. Kullanıcılar, yalnızca belirli bir karşılaşmayı izlemek için tekil yayın satın alamaz. Süper Lig maçlarının tamamına erişim sağlamak isteyenlerin mutlaka platformun sunduğu aylık ya da sezonluk Süper Lig paketlerinden birine abone olması gerekiyor.

TOD TV 2025 Süper Lig Üyelik Ücretleri 2025

TOD TV'nin 2025 yılı için açıkladığı güncel üyelik paketleri şu şekildedir:

Sezonluk Süper Dolu Paketi: 399 TL / Aylık (8 taksit)

Süper Lig Paketi: 349 TL / Aylık (8 taksit)

Taraftar Paketi: 279 TL / Aylık (8 taksit)

Bu paketler dışında Süper Lig maçlarını izleyebilmek için başka bir yöntem bulunmamaktadır.

TOD TV Satın Alma Ekranına Nasıl Ulaşılır?

Paket satın almak isteyen kullanıcılar, TOD TV'nin resmi internet sitesi üzerinden hesap oluşturarak ya da mevcut üyelikleriyle giriş yaparak satın alma ekranına kolayca ulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi