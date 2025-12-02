GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,22
STERLİN
56,12
GRAM
5.816,17
ÇEYREK
9.565,14
YARIM ALTIN
19.064,17
CUMHURİYET ALTINI
37.949,71
YAŞAM Haberleri

2025 Spotify Wrapped Ne Zaman Açıklanacak? Spotify 2025 Özetine Nasıl Bakılır?

2025 Spotify Wrapped Ne Zaman Açıklanacak? Spotify 2025 Özetine Nasıl Bakılır?

Spotify kullanıcıları, 2025 Wrapped özetinin ne zaman yayınlanacağını merak ederken platformdan resmi bir tarih henüz gelmedi. Geçtiğimiz yıl 4 Aralık'ta açıklanan yıllık müzik özeti için geri sayım devam ediyor. İşte 2025 Spotify Wrapped hakkında tüm detaylar…

2025 Spotify Wrapped Ne Zaman Açıklanacak?

Spotify Wrapped 2025'in çıkış tarihi resmi olarak duyurulmadı. Wrapped sayfasına giren kullanıcılar, "Özetin hazır olduğunda haber verelim” ifadesiyle karşılaşıyor. Geçmiş yıllar dikkate alındığında 2025 özetinin Aralık ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.

Spotify Wrapped 2025 İçin Bekleyiş Sürüyor

Spotify, her yıl en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar ve podcast'leri kullanıcıar için özel bir özet halinde sunuyor. 2016'da başlayan Wrapped, platformun en çok ilgi gören yıl sonu etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. 2025 özeti için hazırlıklar devam ederken, kullanıcılar bu yılın dinleme alışkanlıklarını merak ediyor.

Wrapped'ın Çıkış Tarihi Geçmiş Yıllarda Ne Zamandı?

Spotify Wrapped geçmiş yıllarda genellikle kasım sonu–aralık başı arasında yayınlandı. İşte önceki yılların tarihleri:

  • 2024: 4 Aralık

  • 2023: 29 Kasım

  • 2022: 30 Kasım

  • 2021: 1 Aralık

  • 2020: 1 Aralık

  • 2019: 5 Aralık

Bu tabloya göre Wrapped 2025'in yine 4 Aralık civarında duyurulması tahmin ediliyor.

Spotify Wrapped Hangi Tarihleri Kapsıyor?

Spotify'a göre Wrapped özeti, her yıl 1 Ocak – 31 Ekim arasındaki dinleme verilerini içeriyor. Yani Kasım ve Aralık ayındaki dinlemeler bir sonraki yılın özetine dahil ediliyor.

Spotify 2025 Özetine Nasıl Bakılır?

Wrapped otomatik çıkmadığında uygulamanın Ara bölümüne "2025” yazılarak erişilebiliyor. Bilgisayarda ise "Gözat” sekmesi üzerinden "2025 Özeti” ekranına ulaşmak mümkün olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER