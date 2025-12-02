2025 Spotify Wrapped Ne Zaman Açıklanacak? Spotify 2025 Özetine Nasıl Bakılır?

Spotify kullanıcıları, 2025 Wrapped özetinin ne zaman yayınlanacağını merak ederken platformdan resmi bir tarih henüz gelmedi. Geçtiğimiz yıl 4 Aralık'ta açıklanan yıllık müzik özeti için geri sayım devam ediyor. İşte 2025 Spotify Wrapped hakkında tüm detaylar…

2025 Spotify Wrapped Ne Zaman Açıklanacak?

Spotify Wrapped 2025'in çıkış tarihi resmi olarak duyurulmadı. Wrapped sayfasına giren kullanıcılar, "Özetin hazır olduğunda haber verelim” ifadesiyle karşılaşıyor. Geçmiş yıllar dikkate alındığında 2025 özetinin Aralık ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.

Spotify Wrapped 2025 İçin Bekleyiş Sürüyor

Spotify, her yıl en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar ve podcast'leri kullanıcıar için özel bir özet halinde sunuyor. 2016'da başlayan Wrapped, platformun en çok ilgi gören yıl sonu etkinliklerinden biri olmayı sürdürüyor. 2025 özeti için hazırlıklar devam ederken, kullanıcılar bu yılın dinleme alışkanlıklarını merak ediyor.

Wrapped'ın Çıkış Tarihi Geçmiş Yıllarda Ne Zamandı?

Spotify Wrapped geçmiş yıllarda genellikle kasım sonu–aralık başı arasında yayınlandı. İşte önceki yılların tarihleri:

2024: 4 Aralık

2023: 29 Kasım

2022: 30 Kasım

2021: 1 Aralık

2020: 1 Aralık

2019: 5 Aralık

Bu tabloya göre Wrapped 2025'in yine 4 Aralık civarında duyurulması tahmin ediliyor.

Spotify Wrapped Hangi Tarihleri Kapsıyor?

Spotify'a göre Wrapped özeti, her yıl 1 Ocak – 31 Ekim arasındaki dinleme verilerini içeriyor. Yani Kasım ve Aralık ayındaki dinlemeler bir sonraki yılın özetine dahil ediliyor.

Spotify 2025 Özetine Nasıl Bakılır?

Wrapped otomatik çıkmadığında uygulamanın Ara bölümüne "2025” yazılarak erişilebiliyor. Bilgisayarda ise "Gözat” sekmesi üzerinden "2025 Özeti” ekranına ulaşmak mümkün olacak.

