Osimhen Afrika Kupası Kampına Ne Zaman Katılacak? İşte Tarih!
Galatasaray’ın golcü yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) için ülkesi Nijerya’nın kadrosuna dâhil edildi. Peki, Süper Lig’in ilk yarısının son maçları ve kritik Süper Kupa öncesinde, yıldız oyuncu kulübünden ne zaman ayrılacak?
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası (AFCON) kampına katılma tarihi, FIFA kuralları ve kulübün talebi doğrultusunda netleşti.
Alınan bilgilere ve son dakika haberlerine göre:
Nijerya Milli Takımı'nın kamp başlangıcı resmi olarak 12 Aralık olarak açıklandı.
Ancak, FIFA talimatlarına göre oyuncuların en geç 15 Aralık tarihine kadar kulüplerinde kalabilme hakkı bulunuyor.
Osimhen'in Kampa Katılım Tarihi
Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın 13 Aralık'ta oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Bu nedenle yıldız oyuncunun, Antalyaspor maçının ardından bir gün gecikmeli olarak Nijerya Milli Takımı'nın kampına katılması bekleniyor.
Bu durum, Osimhen'in ligin ilk yarısının son maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde ve 5 Ocak'taki Trabzonspor karşılaşmasında (Süper Kupa) takımdan ayrı kalacağı anlamına geliyor.
Önemli Not:
