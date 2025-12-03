GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Başkan Erkoyuncu özel eğitim öğrencileriyle buluştu

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Erkoyuncu özel eğitim öğrencileriyle buluştu
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel eğitim öğrencileriyle buluşarak engelli bireylerin sosyal hayata katılımının önemini vurguladı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Engelli öğrencilerle bir araya gelen Başkan Erkoyuncu, öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinliklere katılarak onlarla keyifli vakit geçirdi. Masa tenisi oynayan Erkoyuncu, sınıfları gezerek öğrencilerin el emeği ürünlerini inceledi.Torku ürünleriyle gerçekleştirilen pasta yapımına da eşlik eden Erkoyuncu'ya, öğrenciler tarafından üzerinde fotoğrafının yer aldığı bir bardak hediye edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erkoyuncu, her bireyin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Engellilik, yalnızca engelli bireylerin değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur. Engelli bireylerin toplumsal hayata etkin şekilde katılması son derece önemlidir. Onların hayatın içinde yer almaları ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri gerekmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine sorunsuz erişmeleri de bu sürecin en kritik unsurudur. Bu kapsamda öğrencilere sunduğu imkanlarla onları sosyal hayata hazırlayan Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu yönetimine teşekkür ediyorum.”

"160 ENGELLİ VATANDAŞIMIZI İSTİHDAM EDİYORUZ"

Eğitimin olduğu kadar çalışma hayatına katılımın da büyük önem taşıdığını vurgulayan Erkoyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Konya Şeker olarak engelli bireylerimiz için çeşitli sosyal çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda 160 engelli vatandaşımızı istihdam ediyoruz ve bu sayıyı daha da artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklendiklerinde neler başarabileceklerini görüyor ve onların hayata tutunmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle her zaman iş birliği ve desteğe hazır olduğumuzu ifade ederken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum.”

(Ali Asım Erdem)

