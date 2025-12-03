Konyaspor, Türkiye Kupası’nda moral buldu. Süper Lig’de kötü günler geçiren ve 4 haftadır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlılar, Muş deplasmanından turla dönerek moral buldu. Anadolu Kartalı’nın Rize maçından da 3 puanla ayrılarak kazanma alışkanlığını hatırlaması bekleniyor.

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda moral buldu. 4. Tur maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muşspor'a konuk olan ve rakibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçen yeşil-beyazlılar, adını grup aşamalarına yazdırmıştı. Muş'tan turla dönen yeşil-beyazlıların, aynı hızla Rizespor karşısında da kazanması ve galibiyet serisi oluşturması bekleniyor.

Kazanma alışkanlığı istiyor!

Konyaspor, kazanma alışkanlığını yeniden oluşturmak istiyor. Sezonun ilk 2 haftasında kazanan, ilk 3 haftasında ise yenilgi yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, geride kalan haftaya kadar ilk 10 basamaktan çıkmamıştı. Konyaspor; Rizespor karşısında kazanarak yeniden ilk 10'a girmenin hesaplarını yapıyor.

Çağdaş Atan, ilk galibiyetini aldı

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı takımın başındaki ilk galibiyetini aldı. Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Konyaspor'un direksiyonuna geçen Atan, bu müsabakayı kaybetmiş; iç sahadaki Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılmış, yine deplasmandaki Trabzonspor maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. Türkiye Kupası'ndaki Muş maçını kazanan Çağdaş Atan, Konyaspor'un başındaki ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

(Hasan Yıldırım)