SPOR Haberleri

Konyaspor’da transfer stratejisi şekilleniyor: Gözler Ocak ayında

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor’da transfer stratejisi şekilleniyor: Gözler Ocak ayında
Konyaspor’un gözü transfer dönemine döndü. Kritik noktalardaki önemli oyuncularını kaybeden yeşil-beyazlılar, tüm odağını devre arası transfer dönemine çevirdi.

Süper Lig'in ilk devresini en az hasarla atlatmak isteyen Anadolu Kartalı, bu periyotta elde edebileceği maksimum puanı almaya çalışacak. Konyaspor bahse konu süreçte sırasıyla Rizespor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile karşılaşacak.

Tarihler netleşti ama…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Konyaspor, bu sürece kadar 2 ya da 3 maça çıkacak. Anadolu Kartalı'nın Rizespor ile oynayacağı karşılaşma 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de, deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması ise 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Kağıt üzerinde ilk devrenin son maçı olan Kayserispor müsabakasının günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı.

(Hasan Yıldırım)

 

