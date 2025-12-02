GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,47
EURO
49,22
STERLİN
56,12
GRAM
5.816,17
ÇEYREK
9.565,14
YARIM ALTIN
19.064,17
CUMHURİYET ALTINI
37.949,71
SPOR Haberleri

Konyaspor’da rota Süper Lig’e döndü: Rize mesaisi başlıyor

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor’da rota Süper Lig’e döndü: Rize mesaisi başlıyor
Konyaspor, Türkiye Kupası 4. Tur’da oynanan Muşspor maçının ardından rotasını yeniden Süper Lig’e çevirdi.

Ligin 15. haftasında Rizespor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar, kritik maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayacak.

Rize mesaisi başlıyor

Konyaspor'da Rize mesaisi başlıyor. Hafta içi mesaisinde Muş deplasmanına çıkan Anadolu Kartalı, bu maçın ardından şehre dönerek çalışmalarına ara vermeden başlayacak.

Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 3 Aralık Çarşamba günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapacak Konyaspor, Rizespor hazırlıkları kapsamındaki ilk çalışmasını geride bırakacak.

(Hasan Yıldırım)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER