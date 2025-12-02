Konyaspor’da rota Süper Lig’e döndü: Rize mesaisi başlıyor

Ligin 15. haftasında Rizespor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar, kritik maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayacak.
Rize mesaisi başlıyor
Konyaspor'da Rize mesaisi başlıyor. Hafta içi mesaisinde Muş deplasmanına çıkan Anadolu Kartalı, bu maçın ardından şehre dönerek çalışmalarına ara vermeden başlayacak.
Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde 3 Aralık Çarşamba günü Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde topbaşı yapacak Konyaspor, Rizespor hazırlıkları kapsamındaki ilk çalışmasını geride bırakacak.
(Hasan Yıldırım)