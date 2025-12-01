Arouca - Braga’nın Muhtemel 11’i! Arouca İlk 11! Braga İlk 11!
Güncelleme Tarihi: 1 Aralık
Portekiz Liga Portugal'ın 12. Hafta mücadelesinde Arouca sahasında güçlü rakibi Braga'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın tüm detayları, muhtemel ilk 11'leri ve eksik oyuncu bilgileri aşağıdadır.
Ne Zaman
Mücadele 1 Aralık Pazartesi günü saat 23:15'te başlayacaktır.
Hakem
Nogueira M. (Por).
Stadyum
Estádio Municipal de Arouca (Arouca).
Eksik Oyuncular
Arouca: Flores M. (Diz sakatlığı), Rocha M. (Sakat).
Braga: Noro J. (Aşil tendom sakatlığı).
Maç Kadrosu ve Muhtemel İlk 11'ler
Arouca'nın Muhtemel 11'i (4-2-3-1): Mantl N. (58) (G), Tiago Esgaio (28), Fontan J. (3), Popovic B. (5), Sola A. (16), Simao D. (C) (8), Lee H. (14), Djouahra N. (7), Nandin D. (23), Alex Pinto (78), Fukui T. (21).
Braga'nın Muhtemel 11'i (3-4-3): Hornicek L. (1) (G), Lagerbielke G. (14), Niakate S. (4), Vitor Carvalho (6), Gomez V. (2), Gorby (27), Grillitsch F. (29), Dorgeles M. (20), Victor P. (18), El Ouazzani A. (9), Horta R. (C) (21).
Önemli Not:
