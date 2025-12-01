GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Cezaevi aracı kaza yapan araçlara çarptı: 23 yaralı

Cezaevi aracı kaza yapan araçlara çarptı: 23 yaralı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde cezaevi nakil aracının, kaza yapan tır ile otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi nakil aracının İstanbul'dan farklı illere transfer olan mahkumları taşıdığını söyledi.

Nakil aracının Merzifon ile Suluova arasında otomobil ile kazaya karışan tıra çarptığını ifade eden Bakan, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun”dedi.



Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

 

Kaynak: AA

