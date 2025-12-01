Jhon Duran kimdir, Jhon Duran kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Jhon Jader Durán Palacios, futbola olan tutkusunu Medellín'e bağlı Zaragoza'da keşfetti ve kısa sürede Envigado altyapısının dikkatini çekti. 11 yaşında Envigado'da başlayan futbol serüveni, 2019 yılında profesyonelliğe taşındı. Aynı yıl ilk golünü atarak 15 yaşında Primera A'da gol atan en genç ikinci futbolcu unvanını alması, onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösteriyordu. 2020 yılında, prestijli yayın organı The Guardian'ın "60 En İyi Genç Yetenek" listesine girmesiyle küresel sahneye çıktı.

ABD ve İngiltere Macerası



Duran'ın uluslararası kariyeri 2021 yılının Ocak ayında, MLS takımlarından Chicago Fire ile üç yıllık sözleşme imzalamasıyla başladı. Bu transfer, 17 yaşındaki oyuncuyu MLS tarihinin en genç yabancı transferi yaptı. Chicago Fire'daki 2022 sezonunda çıktığı 27 lig maçında kaydettiği 8 golle takımının "Golden Boot" ödülünü kazandı.

Genç yetenek, asıl büyük sıçramayı ise 2023 yılının Ocak ayında, yaklaşık 18 milyon sterlinlik transferle Premier Lig ekibi Aston Villa'ya katılarak yaptı. Aston Villa formasıyla 2023–24 sezonunda ligde 5, UEFA Konferans Ligi dahil olmak üzere toplamda 8 gol kaydetti. 2024–25 sezonunda ise Premier Lig'de 7 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 golle toplam 12 gol atarak Avrupa'nın en önemli sahnelerinden birinde ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. 2024 yılının Eylül ayında kazandığı Premier Lig "Ayın Golü" ve BBC "Ayın Golü" ödülleri, onun bireysel yeteneklerinin zirvesini temsil ediyordu.

Al-Nassr ve Kolombiya Milli Takımı



Aston Villa'nın Grealish'ten sonraki en yüksek ikinci satışı olarak kayıtlara geçen Duran, 2025 yılının Ocak ayında 77 milyon € (artı 15 milyon € ek opsiyon) bedelle Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne transfer oldu. Suudi Ligi'nde çıktığı 13 maçta 8 gol ve iki çarpıcı rövaşata performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Genç yaşta milli formayı da sırtına geçiren Duran, 2019'da U17 ve 2022'de U20 seviyesinde oynadıktan sonra, 24 Eylül 2022'de Guatemala karşısında A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Toplam 17 maçta 3 gole ulaşan Duran, 2024 Copa América'da ikinci olan Kolombiya kadrosunda da yer alarak uluslararası deneyimini pekiştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi