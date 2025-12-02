Konya siyasetinde gelişme: Bir belediye başkanı daha Ak Parti’ye mi geçiyor?

Konya'nın Çumra ilçesi siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın, siyasi kariyerine AK Parti çatısı altına katılabileceği konuşuluyor.
Başkan Aydın, daha önce mensubu olduğu Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam ediyordu.
Ancak iddialara göre AK Parti ile yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe kat edildi.
Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Takacağı Öne Sürülüyor
Hatta, Çumra Belediye Başkanı Aydın'ın parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öne sürülüyor.
Bu durum gerçekleşirse, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, resmi olarak AK Parti saflarına katılmış olacak.
Kaynak: Haber Merkezi