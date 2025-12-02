GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya siyasetinde gelişme: Bir belediye başkanı daha Ak Parti’ye mi geçiyor?

- Güncelleme Tarihi:

Konya siyasetinde gelişme: Bir belediye başkanı daha Ak Parti’ye mi geçiyor?

Konya'nın Çumra ilçesi siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'ın, siyasi kariyerine AK Parti çatısı altına katılabileceği konuşuluyor.

Başkan Aydın, daha önce mensubu olduğu Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek görevine bağımsız olarak devam ediyordu.

Ancak iddialara göre AK Parti ile yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe kat edildi.

Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Takacağı Öne Sürülüyor

Hatta, Çumra Belediye Başkanı Aydın'ın parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öne sürülüyor.

Bu durum gerçekleşirse, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, resmi olarak AK Parti saflarına katılmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

