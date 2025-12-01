Konya’da otomobil seyir halindeki TIR’a çarptı! 2 yaralı

Kaza, Yeni Sanayi yakınlarında Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi.
Sollama Girişimi Kamyona Çarpmayla Sonuçlandı
Edinilen bilgilere göre, 42 BIS 73 plakalı otomobilin sürücüsü Salih K., aynı yönde giden Osman G. yönetimindeki 43 ADJ 786 plakalı kamyonu sollamak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kamyona arkadan çarptı.
Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne Sevk Edildi
Kazada otomobil sürücüsü Salih K. ile yanında bulunan Cuma G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA