Anadolu Kartalı sıkışık fikstürde

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadele eden Konyaspor, sıkışık bir takvimde kendisini buldu. Her iki kulvarda da zorlu bir süreç geçiren Anadolu Kartalı, son 7 günde temposu yüksek 3 farklı maça çıkacak.
Fikstür sıkıştı
Konyaspor'un fikstürü oldukça sıkışık. Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olan Anadolu Kartalı, kritik maçın ardından 2 Aralık Salı günü Türkiye Kupası'ndaki Muş deplasmasna çıktı. Yeşil-beyazlılar 6 Aralık Cumartesi günü ise Rizespor karşısına çıkacak.
(Hasan Yıldırım)