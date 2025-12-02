GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Anadolu Kartalı sıkışık fikstürde

Hasan Yıldırım
Muhabir
Anadolu Kartalı sıkışık fikstürde
Konyaspor, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda zorlu bir haftaya giriyor. Son 7 günde Trabzonspor, Muşspor ve Rizespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, sıkışık fikstürle mücadele edecek.

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadele eden Konyaspor, sıkışık bir takvimde kendisini buldu. Her iki kulvarda da zorlu bir süreç geçiren Anadolu Kartalı, son 7 günde temposu yüksek 3 farklı maça çıkacak.

Fikstür sıkıştı

Konyaspor'un fikstürü oldukça sıkışık. Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olan Anadolu Kartalı, kritik maçın ardından 2 Aralık Salı günü Türkiye Kupası'ndaki Muş deplasmasna çıktı. Yeşil-beyazlılar 6 Aralık Cumartesi günü ise Rizespor karşısına çıkacak.

(Hasan Yıldırım)

 

