SPOR Haberleri

Konyaspor–Rizespor maçının biletleri satışta!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Konyaspor–Rizespor maçının biletleri satışta!
Konyaspor Kulübü, Süper Lig’in 15. haftasında iç sahada oynanacak Rizespor maçının biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; "6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Konya Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor. Karşılaşmanın biletleri, 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Karşılaşmanın biletlerini passo.com.tr ve Passo gişelerinden alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Biletler ne kadar? 

Konyaspor ile Rizespor arasında oynanacak kritik maçın bilet fiyatları da merak konusu oldu. Zorlu maçın biletleri 200 ila 3 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Rizeli futbolseverler ise kritik maçı kendilerine ayrılan bölümden 260 TL'ye takip edebilecek.

(Hasan Yıldırım)

 

